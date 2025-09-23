Премьер Норвегии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства

Россия якобы трижды нарушала воздушное пространство Норвегии в 2025 году. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

«Россия в трех случаях нарушала норвежское воздушное пространство этой весной и летом. Происшествия в Норвегии были меньшего масштаба, чем нарушения в отношении Эстонии, Польши и Румынии в том, что касается локаций и длительности», — сказал глава норвежского кабмина.

Стёре уточнил, что случаи нарушения воздушного пространства якобы произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа. По его словам, российские самолеты находились над территорией Норвегии не дольше четырех минут.

Премьер подчеркнул, что власти Норвегии не могут утверждать, были ли инциденты совершены намеренно или из-за ошибки в навигации.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в провокациях.