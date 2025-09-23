На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Евродипломатии обвинила Россию в провокациях

Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в соцсети X, что Россия испытывает решимость Евросоюза. Так она отреагировала на сообщения о якобы нарушениях воздушного пространства стран Европы.

Каллас назвала невозможным случайность того, что Россия «трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы».

«Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем», — написала глава евродипломатии.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

23 сентября власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании.

