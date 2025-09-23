На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американское консульство не выдало визы российским журналистам пула Лаврова

ТАСС: двое журналистов из пула Лаврова не получили американские визы
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Американские визы получили не все журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, аккредитованные для освещения мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«До отлета борта документы не вернули двум представителям российских СМИ из ВГТРК и RT», — передает агентство.

23 сентября также стало известно об отказе в американской визе председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Политик заявил, что не может получить визу в США уже третий год подряд. При этом документы для посещения мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получили остальные члены российской делегации, возглавляемой Сергеем Лавровым.

16 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «дьявольской усмешкой» факт нахождения Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН. Российский дипломат припомнила главе Генеральной Ассамблеи то, что ее дед «служил Третьему рейху». По заявлению самой Бербок, ее дед состоял в вооруженных силах гитлеровской Германии. Бербок не скрывает этого факта и публично заявляет о своей гордости за родственника.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о запрете Брюсселя общаться с делегациями России.

