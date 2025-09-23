Лидеру ЛДПР не выдали визу в США

Слуцкий заявил, что ему не выдали визу в США для участия в сессии ГА ООН

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что стал единственным из членов российской делегации, кому не дали визу в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня, дорогие коллеги, улетает наша делегация во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Я — единственный из делегации, нас пять человек, кто третий год подряд не получает визу», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что, хотя в США сейчас другой президент, Госдепартамент продолжает действовать в прежней манере, из-за чего нарушается соглашение конца 1940-х годов о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее США на Совбезе ООН заявили о прямых переговорах России и Украины.