Брюссель запрещает министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто общаться с делегациями России и Белоруссии на сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом глава венгерского ведомства заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим, но я говорю, что никто из Брюсселя не может указывать мне, с кем встречаться, а с кем нет», — сказал министр.

Сийярто добавил, что он является министром иностранных дел правительства суверенной Венгрии. В связи с этим, по его словам, ни глава евродипломатии Кая Каллас, ни любой другой европейским политик не могут указывать, что ему делать.

Венгерский министр отметил, что он всегда представляет интересы своей страны. При этом площадку ООН глава ведомства использует для поддержания дипломатических связей, подчеркнул Сийярто.

В августе Сийярто заявил, что Европа не сможет существовать в безопасности, если не будет сотрудничать с Россией. Министр отметил, что РФ является крупнейшей страной в мире. Поэтому необходимость сотрудничества связана не столько с политическими, сколько с географическими причинами, подчеркнул глава ведомства.

Ранее в Венгрии заявили о неудачных попытках Европы поставить Россию на колени.