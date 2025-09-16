На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала «дьявольской усмешкой» нахождение Бербок на посту главы ГА ООН

Захарова посоветовала председателю ГА ООН Бербок почитать Устав всемирной организации
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Об этом сообщаетТАСС.

«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне […] - это позор», – подчеркнула Захарова.

Российский дипломат сообщила, что Бербок не скрывает того, что ее дед служил Третьему рейху (Гитлеровской Германии), более того – заявляет, что «гордится его подвигами». В комментарии информационному агентству Захарова резко раскритиковала такой подход.

«Для нее (Бербок) – это очередная трибуна, очередной микрофон, в который она может абсолютно безответственно, исходя из своих […] – идеологических предпочтений, нести все что угодно», – отметила официальный представитель Российского МИДа.

Захарова также выразила негодование по поводу того, что Бербок «не понесла никакой ответственности за то, что сотворилось в Германии». А также посоветовала главе ГА ООН ознакомится с уставом всемирной организации.

Ранее Германия предложила Польше вместо денежных репараций обеспечить безопасность.

