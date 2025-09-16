Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Об этом сообщаетТАСС.

«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне […] - это позор», – подчеркнула Захарова.

Российский дипломат сообщила, что Бербок не скрывает того, что ее дед служил Третьему рейху (Гитлеровской Германии), более того – заявляет, что «гордится его подвигами». В комментарии информационному агентству Захарова резко раскритиковала такой подход.

«Для нее (Бербок) – это очередная трибуна, очередной микрофон, в который она может абсолютно безответственно, исходя из своих […] – идеологических предпочтений, нести все что угодно», – отметила официальный представитель Российского МИДа.

Захарова также выразила негодование по поводу того, что Бербок «не понесла никакой ответственности за то, что сотворилось в Германии». А также посоветовала главе ГА ООН ознакомится с уставом всемирной организации.

Ранее Германия предложила Польше вместо денежных репараций обеспечить безопасность.