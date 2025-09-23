На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол заявил о провокации НАТО на прямое столкновение с Россией

Посол Барбин: инцидентом с БПЛА в Дании хотят спровоцировать НАТО на войну с РФ
За инцидентом с беспилотниками в небе над аэропортом Дании прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Барбин подчеркнул, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, которая чревата непредсказуемыми последствиями. Он назвал обвинения, высказываемые в адрес РФ, безосновательными.

«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией», — сказал посол, добавив, что потворствовать этому недопустимо.

23 сентября власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких БПЛА вблизи воздушной гавани. По данным местной полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что Россия испытывает решимость Евросоюза. Она назвала невозможным случайность того, что Россия якобы «трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.

Ранее премьер Дании назвала инцидент с БПЛА самым серьезным нападением на инфраструктуру страны за все время.

