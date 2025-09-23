На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Дании отреагировали на инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена

Премьер Дании назвала самой серьезной атакой на инфраструктуру инцидент с БПЛА
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с беспилотниками в аэропорту Копенгагена самым серьезным нападением» на инфраструктуру королевства за все время. Ее заявление опубликовала телерадиокомпания DR/

«То, что мы наблюдали вчера вечером, стало самым серьезным нападением на датскую критическую инфраструктуру за все время», — заявил политик.

Ночью 22 сентября Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. Инцидент привел к отмене порядка 100 рейсов и переносу более 30 полетов в другие воздушные гавани.

Агентство Reuters писало, что датская полиция не знает, кто стоит за беспилотниками, замеченными у аэропорта Копенгагена. По данным силовиков, беспилотники прилетели с разных направлений.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

