В Венгрии заявили о неудачных попытках Европы поставить Россию на колени

Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа не смогла поставить Россию на колени
Лидеры западных стран не смогли «поставить Россию на колени», несмотря на усилия «европейского провоенного мейнстрима». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Ruptly.

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — сказал он.

Сийярто считает, что западные лидеры допустили ошибки в своей политике и не приложили усилий для прекращения конфликта на Украине. По его мнению, принимаемые ими решения обернулись для Европы потерями «с точки зрения общества, безопасности и экономики».

До этого Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск формальных переговоров о членстве.

Ранее в Венгрии назвали главное препятствие на пути к миру на Украине.

