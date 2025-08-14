В Венгрии призвали сотрудничать с Россией ради безопасности Европы

Европа не сможет существовать в безопасности, если не будет сотрудничать с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире подкаста Harcosok Órája.

«Для будущего безопасного функционирования Европы партнерство с Россией необходимо. <...> Неужели кто-то всерьез полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что Россия является крупнейшей страной в мире. Поэтому необходимость сотрудничества связана не столько с политическими, сколько с географическими причинами, подчеркнул министр. По его словам, если страны не могут учесть данные факторы, то они представляют реальную угрозу для будущей европейской безопасности.

8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо провести саммит России с ведущими странами Евросоюза, включая Францию и Германию. Глава венгерского кабмина отметил, что Европа должна проявить инициативу в организации встречи с российской стороной на высшем уровне.

Ранее Песков заявил, что Россия не дождется «адекватного» ответа от Европы по вопросу Украины.