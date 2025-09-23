На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции сделали угрожающее предупреждение на фоне инцидентов в небе Польши и Эстонии

Йонсон: Швеция применит силу в случае нарушения воздушного пространства
Depositphotos

Швеция «применит силу» в случае нарушения воздушного пространства страны. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон, комментируя изданию Aftonbladet инцидент с беспилотниками в Польше и обвинения Эстонии в адрес России из-за истребителей МиГ-31.

«Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости с применением силы, и будет защищать его», — сказал Йонсон.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы Швеции согласно постановлению правительства могут без предварительного предупреждения применять силу против судов, нарушивших воздушное пространство страны.

До этого эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония якобы располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения ее воздушного пространства со стороны России.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Власти Эстонии заявили, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения. Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

Ранее датский аэропорт приостановил работу из-за беспилотников.

