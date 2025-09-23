На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония готова разместить у себя британские самолеты с ядерным оружием

Telegraph: Эстония готова принять британские истребители с ядерным оружием
Depositphotos

Эстония готова принять на своей территории истребители Великобритании, которые могут нести ядерное оружие. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Эстония готова принять у себя британские истребители, способные нести ядерную бомбу», — говорится в сообщении издания.

22 сентября глава МИД Британии Иветт Купер, выступая на заседании Совбеза ООН заявила, что действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО.

По ее словам, объединенная мощь стран — членов НАТО не имеет конкурентов, а «решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима». Глава британского МИД подчеркнула, что если понадобится, то НАТО будет противостоять самолетам, нарушившим воздушное пространство членов альянса.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения истребителей. Позже Таллин обратился к союзникам по НАТО, запросив консультацию согласно четвертой статье устава альянса.

Ранее в Венгрии высказались об инциденте с истребителями в Эстонии.

Переговоры о мире на Украине
