В Венгрии высказались об инциденте с истребителями в Эстонии

Венгрия обеспокоена заявлениями ряда стран-членов НАТО по якобы нарушению воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. Об этом ТАСС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что прямая конфронтация между НАТО и Россией может быть равносильна риску начала конфликта. По его словам, власти Венгрии не хотят подобного развития событий.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

Ранее Песков ответил на обвинения стран Европы в нарушении воздушного пространства самолетами РФ.