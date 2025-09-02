Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским и оценил их готовность к личной встрече

Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и полагает, что главы государств пока не готовы провести личную встречу. Об этом сообщает портал Milliyet.

«Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Когда мы предложили продолжить стамбульский процесс в Турции, было сказано «почему бы и нет». Однако они пока к этому не готовы», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара по-прежнему выступает за урегулирование украинского конфликта через переговоры и настаивает на постепенном повышении уровня диалога Киева и Москвы.

30 августа президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

Ранее в Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского.