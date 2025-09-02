На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским и оценил их готовность к личной встрече

Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече
true
true
true
close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и полагает, что главы государств пока не готовы провести личную встречу. Об этом сообщает портал Milliyet.

«Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Когда мы предложили продолжить стамбульский процесс в Турции, было сказано «почему бы и нет». Однако они пока к этому не готовы», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара по-прежнему выступает за урегулирование украинского конфликта через переговоры и настаивает на постепенном повышении уровня диалога Киева и Москвы.

30 августа президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

Ранее в Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами