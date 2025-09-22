Трамп и Эрдоган обсудят украинский конфликт

Президенты Соединенных Штатов и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи обсудят украинский конфликт, однако речи о конкретных инициативах нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Украинская тематика безусловно будет затронута, однако на данный момент информации о конкретных инициативах в этом направлении нет», — сказали в дипмиссии.

До этого турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер заявил, что в ходе предстоящей встречи Эрдоган может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств.

Озер так же говорил, что одной из тем может стать встреча Трампа, президента России Владимира Путина и их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Президент США 19 сентября объявил, что планирует провести встречу с турецким коллегой. Трамп отметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.