На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Эрдоган обсудят украинский конфликт

РИА Новости: тема Украины войдет в повестку встречи Эрдогана и Трампа
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президенты Соединенных Штатов и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи обсудят украинский конфликт, однако речи о конкретных инициативах нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Украинская тематика безусловно будет затронута, однако на данный момент информации о конкретных инициативах в этом направлении нет», — сказали в дипмиссии.

До этого турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер заявил, что в ходе предстоящей встречи Эрдоган может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств.

Озер так же говорил, что одной из тем может стать встреча Трампа, президента России Владимира Путина и их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Президент США 19 сентября объявил, что планирует провести встречу с турецким коллегой. Трамп отметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами