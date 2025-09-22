На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме анонсировали переговоры Трампа и Эрдогана

Белый дом: Трамп 25 сентября проведет переговоры с Эрдоганом
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«В четверг в Белом доме президент Трамп примет президента Турции Эрдогана для двусторонней встречи», — сказала пресс-секретарь.

О планах по проведению встречи с Эрдоганом Трамп заявил 19 сентября. Президент США отметил, что страны работают над множеством сделок, включая масштабную закупку самолетов Boeing и переговоры по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

22 сентября турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер заявил, что Эрдоган в ходе предстоящей встречи с Трампом может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами