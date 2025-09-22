В Белом доме анонсировали переговоры Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«В четверг в Белом доме президент Трамп примет президента Турции Эрдогана для двусторонней встречи», — сказала пресс-секретарь.

О планах по проведению встречи с Эрдоганом Трамп заявил 19 сентября. Президент США отметил, что страны работают над множеством сделок, включая масштабную закупку самолетов Boeing и переговоры по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

22 сентября турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер заявил, что Эрдоган в ходе предстоящей встречи с Трампом может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.