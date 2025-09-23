На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада

Reuters: Киев готовится к новой фазе конфликта, будет больше полагаться на себя
Anatolii Stepanov/Reuters

Украина «тихо» готовится к новой фазе конфликта, в которой Киев в большей степени будет полагаться «на себя». Об этом пишет агентство Reuters.

«Президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться большей поддержки от союзников, когда выступит в ООН и встретится с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новой фазе войны, в которой он больше полагается на себя», — говорится в сообщении издания.

На фоне такой подготовки, пишет Reuters, надежды Киева добиться введения новых жестких санкций США в отношении России тают.

Телеканал «Общественное» сообщал, что Зеленский 23 сентября выступит на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным источников «Общественного», в течение дня Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых будет президент Трамп.

Ранее миссия РФ при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против Москвы.

Переговоры о мире на Украине
