Миссия при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против России

Европейские страны не оставляют попыток настроить Белый дом против против России, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Истерика наших европейских коллег не в последнюю очередь направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом [Дональдом] Трампом», — выразил уверенность Полянский.

По его мнению, Европа хочет подорвать договоренности, которых Москве и Вашингтону удалось достичь в результате саммита на Аляске.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Лавров заявил, что Киев отвергает оценки, переданные США после саммита на Аляске.