Экс-помощница Байдена заявила о желании получить гражданство РФ

Бывшая помощница Джо Байдена, обвинившая его в домогательствах, Тара Рид попросит президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — заявила Рид.

Она отметила, что сейчас находится в России, где ее приняли «с распростертыми руками» и надеется, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Экс-помощница Байдена попросила о помощи с получением гражданства РФ депутата Госдумы Марию Бутину, которая обещала посодействовать решению этого вопроса.

Тара Рид ранее обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Байден заявил, что заявление о домогательствах является ложью.

Рид говорила, что после заявлений о домогательствах ей и ее семье стали поступать угрозы.