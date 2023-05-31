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Экс-помощница Байдена заявила о желании получить гражданство РФ

Обвинившая Байдена в домогательствах Тара Рид хочет получить российское гражданство

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МВД России/14.мвд.рф

Бывшая помощница Джо Байдена, обвинившая его в домогательствах, Тара Рид попросит президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.
Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — заявила Рид.
Она отметила, что сейчас находится в России, где ее приняли «с распростертыми руками» и надеется, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Экс-помощница Байдена попросила о помощи с получением гражданства РФ депутата Госдумы Марию Бутину, которая обещала посодействовать решению этого вопроса.

Тара Рид ранее обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Байден заявил, что заявление о домогательствах является ложью.

Рид говорила, что после заявлений о домогательствах ей и ее семье стали поступать угрозы.

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