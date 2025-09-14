На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю

Додон: единственный порт Молдавии с выходом к морю надо вернуть государству
true
true
true
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Молдавское правительство, сформированное после выборов в парламент 28 сентября, должно вернуть в собственность государства порт Джурджулешты, который является единственным выходом страны к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Так он прокомментировал решение правительства правящей Партии действия и солидарности одобрить продажу объекта румынской государственной компании «Администрация морских портов Констанца».

«Мы вернем Джурджулештский порт и другие стратегические объекты в собственность государства. Это наш национальный интерес!» — написал бывший президент республики.

Додон осудил решение продать порт Румынии.

В конце августа Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности заняли позицию противников мирного урегулирования украинского конфликта и вовлекают Молдавию в войну.

Также он заявлял, что украинские власти становятся источником угроз для стран — членов Евросоюза, пока их лидеры обсуждают гарантии безопасности для этого государства.

Ранее Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора Гуцул.

