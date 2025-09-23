На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил шансы Бербок усилить антироссийскую политику в ООН

Политолог Блохин: Бербок не хватит ума для антироссийской политики в ООН
Annegret Hilse/Reuters

Бывшему главе МИД Германии, председателю Генассамблеи ООН Анналене Бербок вряд ли удастся увеличить антироссийскую риторику в ООН. Об этом aif.ru заявил политолог Александр Блохин.

«Бербок не особо гениальный политик… Она будет просто идти в фарватере стран, которые давно выступают против РФ», — подчеркнул он.

По словам Блохина, в ООН антироссийскую риторику продвигают две категории стран: сам Запад и американские сателлиты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы.

Российский дипломат сообщила, что Бербок не скрывает того, что ее дед служил Третьему рейху (Гитлеровской Германии), более того – заявляет, что «гордится его подвигами». В комментарии информационному агентству Захарова резко раскритиковала такой подход.

Ранее Германия предложила Польше вместо денежных репараций обеспечить безопасность.

