Трамп намерен ответить Путину на предложение по стратегическому вооружению

Президент США Дональд Трамп в курсе предложения Путина в течение года придерживаться ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американский лидер намерен лично прокомментировать инициативу российского коллеги. Об этом завила представитель Белого дома Каролин Левитт, передает ТАСС.

На этом фоне военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Путин таким образом указал Западу на боеготовность ядерного потенциала России.

Владимир Путин 22 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ГД заявили о готовности РФ сохранять действующие договоренности в сфере ПРО.