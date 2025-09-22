На Западе заявили о планах США ввести санкции против МУС

Reuters: США рассматривают возможность ввести санкции против всего МУС

Власти США рассматривают возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, обсуждение инициативы уже прошло в правительственных кругах США. Рестрикции могут включать в себя ограничение возможности МУС платить зарплату своим сотрудникам, доступа к банковским счетам и программному обеспечению компьютеров в офисах суда, следует из материала.

Агентство отметило, что точная дата объявления санкций неизвестна. По данным авторов материала, рестрикции могут ввести уже на этой неделе.

Reuters пишет, что должностные лица МУС в рамках подготовки к санкциям провели экстренное внутреннее совещание. Участники приняли решение выплатить сотрудникам зарплаты авансом.

В конце августа Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех представителей МУС. Ограничения затронули судей судебной палаты организации Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместителей прокурора Шамим Хана (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал).

