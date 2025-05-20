Медведев заявил, что МУС не удалось встроить в международный правопорядок

Международный уголовный суд (МУС) является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Пример Гаагского суда <...> подчеркивает, как ни в коем случае нельзя выстраивать механизмы международного правосудия. Это просто полное фиаско», — заявил он.

По словам Медведева, МУС превратился в инструмент «неоколониальной репрессии». Зампред Совбеза РФ отметил, что за все время действия трибунала среди подсудимых не было ни одного европейца или североамериканца. Он отметил, что международный суд закрывает глаза на «массовые бесчинства», которые государства-члены НАТО учиняют везде, где «ступает их сапог».

До этого Медведев заявил, что США оказывают давление на Международный уголовный суд через санкции.

В феврале прокурор МУС Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Ранее Медведев рассказал, в каком случае повторится военный конфликт на Украине.