На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинского вице-премьера заподозрили в подготовке «тихого переворота»

«Страна.ua»: вице-премьер Украины Федоров может возглавить переворот в стране
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы зреет заговор, который может лишить его реальной власти. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он может возглавить мощный альянс, который сложился из антикоррупционных органов (НАБУ и САП), западных партнеров страны и части оппозиции, недовольных всесилием главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Федоров — пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние через голову Ермака», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что он пользуется хорошей репутацией на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Страна.ua» также описала возможный сценарий «переворота». Под давлением уголовных дел от НАБУ в отставку будет отправлена премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая считается человеком Ермака. Исполнять ее обязанности будет Михаил Федоров. Опираясь на поддержку депутатов Верховной рады и других людей, недовольных Ермаком, он сформирует новое правительство, лояльное ему, а не офису президента.

«Фактически Банковая, а значит и президент, потеряет возможность ручного управления Радой и правительством», — отметили в издании.

Ранее стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами