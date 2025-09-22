Украинского вице-премьера заподозрили в подготовке «тихого переворота»

В окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы зреет заговор, который может лишить его реальной власти. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он может возглавить мощный альянс, который сложился из антикоррупционных органов (НАБУ и САП), западных партнеров страны и части оппозиции, недовольных всесилием главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Федоров — пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние через голову Ермака», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что он пользуется хорошей репутацией на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Страна.ua» также описала возможный сценарий «переворота». Под давлением уголовных дел от НАБУ в отставку будет отправлена премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая считается человеком Ермака. Исполнять ее обязанности будет Михаил Федоров. Опираясь на поддержку депутатов Верховной рады и других людей, недовольных Ермаком, он сформирует новое правительство, лояльное ему, а не офису президента.

«Фактически Банковая, а значит и президент, потеряет возможность ручного управления Радой и правительством», — отметили в издании.

Ранее стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского.