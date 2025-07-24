На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского

«Страна»: против Зеленского реализовывают трехэтапный план, чтобы свергнуть его
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Против украинского лидера Владимира Зеленского реализовывается трехэтапный план по его свержению на фоне протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «Страна».

«Цели протеста разбиты на несколько этапов», — говорится в сообщении издания.

Как пишет издание, в планах организаторов протестов на Украине против ограничения работы антикоррупционных органов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд «впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского.

Первый этап, сообщает «Страна», состоит в том, чтобы добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ.

Второй этап — добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его сторонницы главы кабмина Юлии Свириденко. Зеленскому будут якобы предлагать сделать Ермака «козлом отпущения» в ситуации с урезанием полномочий НАБУ.

Третий этап, по информации издания, окажется следующим: президенту предложат выбор — либо превратиться в «свадебного генерала», который не управляет страной и является только «местоблюстителем», либо уйти в отставку.

До этого депутат Рады Артем Дмитрук сообщал, что в десятках городов Украины 24 июля в 20:00 (совпадает с мск) начнутся митинги.

Протестные акции должны состояться в Днепре, Виннице, Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Черновцах и других городах. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом президента страны Владимира Зеленского.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

При этом сам Зеленский после протестов уже одобрил проект о независимости антикоррупционных органов.

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами