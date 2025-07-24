Стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского

«Страна»: против Зеленского реализовывают трехэтапный план, чтобы свергнуть его

Против украинского лидера Владимира Зеленского реализовывается трехэтапный план по его свержению на фоне протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «Страна».

«Цели протеста разбиты на несколько этапов», — говорится в сообщении издания.

Как пишет издание, в планах организаторов протестов на Украине против ограничения работы антикоррупционных органов в ближайшее время опубликовать в СМИ ряд «впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского.

Первый этап, сообщает «Страна», состоит в том, чтобы добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ.

Второй этап — добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его сторонницы главы кабмина Юлии Свириденко. Зеленскому будут якобы предлагать сделать Ермака «козлом отпущения» в ситуации с урезанием полномочий НАБУ.

Третий этап, по информации издания, окажется следующим: президенту предложат выбор — либо превратиться в «свадебного генерала», который не управляет страной и является только «местоблюстителем», либо уйти в отставку.

До этого депутат Рады Артем Дмитрук сообщал, что в десятках городов Украины 24 июля в 20:00 (совпадает с мск) начнутся митинги.

Протестные акции должны состояться в Днепре, Виннице, Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Черновцах и других городах. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом президента страны Владимира Зеленского.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

При этом сам Зеленский после протестов уже одобрил проект о независимости антикоррупционных органов.

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.