Джон Байден назвал ложью обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании
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Бывший вице-президент США и действующий кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден заявил, что заявление об изнасиловании им его сотрудницы Тары Рид является ложью. Об этом сообщил телеканал CBS News.
«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», — подчеркнул Байден.
Ранее Рид обвинила Байдена в изнасиловании. Она объявила о случае насилия после того, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдену на предстоящих выборах президента США.
Впервые Рид выдвинула обвинения против Байдена в конце апреля. Команда бывшего вице-президента назвала обвинения ложными.
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