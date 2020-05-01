Джон Байден назвал ложью обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании

Бывший вице-президент США и действующий кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден заявил, что заявление об изнасиловании им его сотрудницы Тары Рид является ложью. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», — подчеркнул Байден.

Ранее Рид обвинила Байдена в изнасиловании. Она объявила о случае насилия после того, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдену на предстоящих выборах президента США.

Впервые Рид выдвинула обвинения против Байдена в конце апреля. Команда бывшего вице-президента назвала обвинения ложными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Руки не распускал: Алисса Милано вступилась за Байдена

— Байдена обвинили в изнасиловании