Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика

Самолеты ВВС ФРГ были подняты в небо из-за российского Ил-20M над Балтикой

Германия подняла в небо истребители из-за появления российского самолета радиотехнической разведки Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ, передает ТАСС.

Два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге. Как заявили в ВВС ФРГ, Ил-20М летел в международном воздушном пространстве без плана полета и не выходил на связь.

Ранее спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил, что Европа должна принимать военные меры против российских истребителей вплоть до их поражения.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

Ранее британские ВВС начали патрулировать небо над Польшей.