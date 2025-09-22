Пескова спросили об ответе России на удары ВСУ по «Форосу»

Песков переадресовал в Минобороны России вопрос об атаке ВСУ на «Форос» в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге переадресовал в Минобороны вопрос о реакции Москвы на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму.

«Это больше, наверное, прерогатива министерства обороны, поэтому лучше по этому вопросу обращаться к ним», — сказал Песков в ответ на вопрос, какими будут ответные меры России на удар ВСУ по Крыму.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили.

Кроме того, была повреждена средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Также в районе Ялты из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке Украина использовала дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.