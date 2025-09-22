На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп закрыл начатое при Байдене дело на главу приграничного агентства

WP: Трамп закрыл дело главы миграционной службы Хомана как бездоказательное
Ken Cedeno/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа закрыла начатое при его предшественнике Джо Байдене уголовное дело о взяточничестве в отношении главы Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) Томаса Хомана. Об этом пишет The Washington Post.

Момент, когда Хоман получил сумку с 50 тыс. долларов США от агента ФБР под прикрытием, был снят на камеру в сентябре 2024 года. По данным источников издания, чиновник брал взятки у агентов, выдающих себя за бизнесменов, в обмен на потенциальную помощь в заключении контрактов, связанных с иммиграционным законодательством, после победы Трампа.

Расследование в отношении Хомана было прекращено после прихода Трампа как имеющее политическую подоплеку и якобы бездоказательное.

До этого сообщалось, что Трамп настроен помиловать рэпера Пи Дидди.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

В начале июля 2025 года Пи Дидди частично признали виновным в сексуальном насилии.

Ранее Трамп признался в ненависти к оппонентам.

