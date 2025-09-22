На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп признался к ненависти к оппонентам

Трамп заявил, что отличается от Кирка ненавистью к оппонентам
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп на гражданской панихиде по своему соратнику Чарли Кирку заявил, что отличается от него ненавистью к оппонентам. Речь Трампа транслировал телеканал Fox News.

«Он был миссионером с благородной и великой целью. Он не ненавидел своих оппонентов и хотел для них всего самого лучшего. <..> Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего наилучшего», — заявил он.

Сразу после этих слов Трамп усмехнулся и сказал, что Кирк злится на него прямо сейчас из-за его слов, и пригласил вдову Кирка Эрику убедить его в том, что он неправ.

По словам Трампа, Кирк стремился убеждать людей в правильности своих идей и принципов и никогда не прибегал к ненависти и грубости в дискуссиях. При этом он заявил, что к политическому насилию якобы чаще всего прибегают именно представители левых течений.

Супруга Кирка Эрика в ходе панихиды заявила, что простила того, кто в него стрелял, потому что так учил Христос.

Ранее Захарова указала WP на двойные стандарты после покушения на Кирка.

