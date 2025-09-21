На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Консул Армении назвал условие сохранения суверенитета страны

Консул Овеян: Армения сохранит суверенитет только в союзе с Россией
Почетный консул Армении в Тюмени, Заслуженный строитель России Абрам Овеян заявил, что Армения сохранит суверенитет только в союзе с Россией. Об этом он написал в поздравительном послании к 35-й годовщине независимости Армении, текст публикует smi2.

«Будучи гражданами действительно суверенного и независимого государства, армяне в России как никто другой ценят и оберегают независимость Республики Армения, что бы ни говорили по этому поводу различные провокаторы», — написал он.

Овеян выразил мнение, что, действуя в геополитических интересах, европейские страны «пытаются расшатать» в странах СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. При этом Россия помогала и будет помогать Армении укреплять свой суверенитет, обеспечивая ее всеми необходимыми возможностями и ресурсами, уверен он.

«Сохранить суверенитет Армения может только во союзе с Россией и путем огромных, поистине национальных усилий по поддержанию политической стабильности, экономического развития и внутреннего общественного консенсуса вокруг целей развития армянской государственности», — подчеркнул Овеян.

Ранее Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении.

