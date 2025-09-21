На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение»

Лавров: были попытки сорвать «Интервидение» путем давления на участников
Предпринимались серьезные попытки сорвать песенный конкурс «Интервидение» путем давления на ряда участников. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — сказал Лавров.

«Интервидение» придумали в 1960-х страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

«Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля. Финал прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta ( «Это именно ты»).

Ранее победитель «Интервидения» рассказал, что сделает с выигрышем.

