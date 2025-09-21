Жену обвиненного в предательстве экс-офицера нашли в России

Жена обвиненного в предательстве бывшего офицера российской армии Льва Ступникова (на фото) может находиться в Забайкалье. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Жена предателя Ступникова, вероятно, находится в Забайкалье — городе Борзя», — говорится в публикации.

Журналисты выяснили, что женщина работает тренером в бассейне и живет одна. Также она работала наблюдателем на прошедших осенью выборах.

По данным RT, Ступникова с будущей женой несколько раз видели соседи его тещи. Они рассказали, что мужчина приезжал к возлюбленной и оставался у нее ночевать.

Также стало известно, что мать Ступникова была в курсе его планов с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине. После его побега, она с дочерью перебралась на Украину. Вместе с собой они звали жену предателя, однако она отказалась с ними ехать.

До этого портал RT сообщал, что родившийся в Казахстане Лев Ступников присоединился к ВС РФ и семь месяцев наводил украинские ракеты на российские позиции.

После начала СВО мужчина оказался в 36-й мотострелковой дивизии. Находясь там, он передавал ВСУ координаты сослуживцев. Мужчина помог противнику ликвидировать не менее 200 российских военнослужащих, после чего он сбежал на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецназ «Ахмата» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ.