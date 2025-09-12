«Позорище русской армии». Офицер наводил ракеты на своих, а потом сбежал на Украину

Бывший офицер ВС РФ Лев Ступников, который семь месяцев наводил ракеты ВСУ на своих же сослуживцев, родился в 1999 году в казахстанском городе Караганда, выяснил RT.
По данным издания, в начале нулевых семья Ступниковых переехала в Омск, там они получили российское гражданство. Лев Ступников провел детство и юношество в этом городе, после чего переехал в Санкт-Петербург, поступив в военную академию связи имени Буденного. Во время учебы перебежчик увлекался пауэрлифтингом. Он даже активно участвовал в соревнованиях, в том числе в Кубке и первенстве России.
Убил не менее 200 сослуживцев
10 сентября Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» сообщил, что Ступников семь месяцев наводил украинские ракеты на своих сослуживцев, убив не менее 200 военнослужащих, а затем сбежал на Украину.
«Мразь, тварь и предатель. Каждый военный ВС РФ должен считать долгом — отправить эту мразь в чернозем. Охота начинается, друзья», — сказано в сообщении.
К посту они прикрепили видео, на котором глава «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин берет у Ступникова интервью. По словам мужчины, будущий перебежчик вышел с ним на связь в 2024 году.
Ступников начал службу в 36-й мотострелковой дивизии, в течение своей деятельности он передавал Капустину координаты своих сослуживцев. Украинцы били по этим местам, а Ступников отходил, чтобы не попасть под обстрел.
Так, он помог навести ракеты HIMARS по построению российских войск под Волновахой. В видео они прикрепили скриншот своей переписки, а затем показали фотоотчет о «выполненной работе» — фотографии тел российских военнослужащих. 20 февраля 2024 года в районе села Трудовского Волновахского района погибли 67 военнослужащих, в том числе комбриг 36-й мотострелковой дивизии полковник Гусейн Мусаев и замкомандира 155-й отдельной бригады морской пехоты Роман Кожухов. В тот день они ожидали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева, поэтому Мусаев выстроил бойцов для построения.
Комбрига критиковали за этот поступок, так как солдаты стали легкой мишенью. Однако оказалось, что координаты передал свой же человек.
«Из-за его предательства погибло в общей сложности более двухсот военнослужащих из борзинской бригады. В том числе из-за него Угледар долгое время не могли взять наши воины — Ступников был глазами и ушами врага в нашем стане»,
— сказано в Telegram-канале «Военкоры вечОРКИ».
Сам бежал и вывез семью
В конце концов военнослужащие ВСУ помогли Ступникову бежать, когда возникла угроза его раскрытия. При этом его сослуживцы предположили, что мужчина погиб в бою, рисковали своими жизнями, чтобы найти какие-то доказательства этому.
По данным RT, когда Ступников пропал, его считали погибшим или самовольно оставившим часть. В это время его мать, младшая сестра и жена якобы поехали на отдых в Турцию, хотя на самом деле оттуда они поехали на Украину к Ступникову. Сейчас они якобы живут в Германии вместе с родственниками из Казахстана. При этом Ступников воюет на стороне ВСУ.
«Мы с ним когда-то вместе тренировались, но теперь я знать ничего не хочу об этом человеке. Это позор России и чести российского офицера», — сказал RT бывший однокурсник Ступникова.
Ступникова ждут пули
Обозреватель «Царьграда» Олег Беликов предположил, что Ступникова может ждать несколько пуль где-нибудь в Испании, как это случилось с перебежчиком Максимом Кузьминовым (он угнал вертолет, расправился с членами экипажа и перешел на сторону ВСУ, а затем мужчину застрелили в Испании). По словам Беликова, Кузьминову заплатили только часть из обещанного полумиллиона долларов.
«Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — заявил Беликов.
«Другой момент. Обратите внимание, что враг акцентирует внимание на том, что на его сторону переходят офицеры. Как в этом случае или в случае с Кузьминовым. Понятно, что, обещая деньги сержантам и рядовым за слив инфы, при переходе их просто «обнуляют». Не сомневаюсь, что и это позорище русской армии вскоре настигнет наказание», — сказал офицер с позывным «Зубр», пишет «Царьград».