«Позорище русской армии». Офицер наводил ракеты на своих, а потом сбежал на Украину

Перебежчик Лев Ступников, родившийся в Казахстане и в детстве получивший гражданство РФ, семь месяцев передавал ВСУ координаты сослуживцев, по которым затем наносили ракетные удары. Мужчина помог убить не менее 200 российских военнослужащих, после чего он сбежал на Украину. При этом в его части считали офицера погибшим в бою, рисковали своими жизнями, чтобы найти хоть какие-то доказательства этому. Тем временем жена, мать и младшая сестра Ступникова отправились в Турцию «на отдых», а затем на Украину. Однокурсники назвали перебежчика «позором России».

Бывший офицер ВС РФ Лев Ступников, который семь месяцев наводил ракеты ВСУ на своих же сослуживцев, родился в 1999 году в казахстанском городе Караганда, выяснил RT.

По данным издания, в начале нулевых семья Ступниковых переехала в Омск, там они получили российское гражданство. Лев Ступников провел детство и юношество в этом городе, после чего переехал в Санкт-Петербург, поступив в военную академию связи имени Буденного. Во время учебы перебежчик увлекался пауэрлифтингом. Он даже активно участвовал в соревнованиях, в том числе в Кубке и первенстве России.

Убил не менее 200 сослуживцев

10 сентября Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» сообщил, что Ступников семь месяцев наводил украинские ракеты на своих сослуживцев, убив не менее 200 военнослужащих, а затем сбежал на Украину.

«Мразь, тварь и предатель. Каждый военный ВС РФ должен считать долгом — отправить эту мразь в чернозем. Охота начинается, друзья», — сказано в сообщении.

К посту они прикрепили видео, на котором глава «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин берет у Ступникова интервью. По словам мужчины, будущий перебежчик вышел с ним на связь в 2024 году.

Ступников начал службу в 36-й мотострелковой дивизии, в течение своей деятельности он передавал Капустину координаты своих сослуживцев. Украинцы били по этим местам, а Ступников отходил, чтобы не попасть под обстрел.

Так, он помог навести ракеты HIMARS по построению российских войск под Волновахой. В видео они прикрепили скриншот своей переписки, а затем показали фотоотчет о «выполненной работе» — фотографии тел российских военнослужащих. 20 февраля 2024 года в районе села Трудовского Волновахского района погибли 67 военнослужащих, в том числе комбриг 36-й мотострелковой дивизии полковник Гусейн Мусаев и замкомандира 155-й отдельной бригады морской пехоты Роман Кожухов. В тот день они ожидали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева, поэтому Мусаев выстроил бойцов для построения.

Комбрига критиковали за этот поступок, так как солдаты стали легкой мишенью. Однако оказалось, что координаты передал свой же человек.

«Из-за его предательства погибло в общей сложности более двухсот военнослужащих из борзинской бригады. В том числе из-за него Угледар долгое время не могли взять наши воины — Ступников был глазами и ушами врага в нашем стане»,

— сказано в Telegram-канале «Военкоры вечОРКИ».

Сам бежал и вывез семью

В конце концов военнослужащие ВСУ помогли Ступникову бежать, когда возникла угроза его раскрытия. При этом его сослуживцы предположили, что мужчина погиб в бою, рисковали своими жизнями, чтобы найти какие-то доказательства этому.

По данным RT, когда Ступников пропал, его считали погибшим или самовольно оставившим часть. В это время его мать, младшая сестра и жена якобы поехали на отдых в Турцию, хотя на самом деле оттуда они поехали на Украину к Ступникову. Сейчас они якобы живут в Германии вместе с родственниками из Казахстана. При этом Ступников воюет на стороне ВСУ.

«Мы с ним когда-то вместе тренировались, но теперь я знать ничего не хочу об этом человеке. Это позор России и чести российского офицера», — сказал RT бывший однокурсник Ступникова.

Ступникова ждут пули

Обозреватель «Царьграда» Олег Беликов предположил, что Ступникова может ждать несколько пуль где-нибудь в Испании, как это случилось с перебежчиком Максимом Кузьминовым (он угнал вертолет, расправился с членами экипажа и перешел на сторону ВСУ, а затем мужчину застрелили в Испании). По словам Беликова, Кузьминову заплатили только часть из обещанного полумиллиона долларов.

«Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — заявил Беликов.

«Другой момент. Обратите внимание, что враг акцентирует внимание на том, что на его сторону переходят офицеры. Как в этом случае или в случае с Кузьминовым. Понятно, что, обещая деньги сержантам и рядовым за слив инфы, при переходе их просто «обнуляют». Не сомневаюсь, что и это позорище русской армии вскоре настигнет наказание», — сказал офицер с позывным «Зубр», пишет «Царьград».