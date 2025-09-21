Додон: Молдавия нужна Евросоюзу в качестве площадки для войны с Россией

Евросоюз готовится к войне с Россией, а Молдавия используется в этом плане как площадка для боевых действий, ей отведена роль «пушечного мяса». Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон в беседе с РИА Новости.

«Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно», — подчеркнул Додон.

По его словам, на подготовку ЕС к войне с РФ на территории Молдавии указывают события последних лет. В частности, он упомянул увеличение военного бюджета минобороны республики, покупку радаров за десятки миллионов евро, проект строительства военной базы под Кишиневом и пр.

Додон считает, что власти Молдавии могут поддержать военные настроения Евросоюза и устроить провокацию в Приднестровье в последнюю неделю перед парламентскими выборами, которые запланированы на 28 сентября. Он добавил, что с 1 октября риски снизятся, поскольку к власти придет новое парламентское большинство, и президент Майя Санду лишится весомой поддержки.

До этого о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. По его мнению, об этом говорит прибытие немецких военных консультантов в Кишинев.

Сафонов считает, что военные действия против РФ могут развернуться в конце 2020-х — начале 2030-х годов. По его словам, немецкий консультативный пункт бундесвера в Кишиневе — это первый этап переформирования армии Молдавии в войска образца НАТО.

