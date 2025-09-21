На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа страна, которую ЕС хочет использовать как «пушечное мясо» против России

Додон: Молдавия нужна Евросоюзу в качестве площадки для войны с Россией
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз готовится к войне с Россией, а Молдавия используется в этом плане как площадка для боевых действий, ей отведена роль «пушечного мяса». Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон в беседе с РИА Новости.

«Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно», — подчеркнул Додон.

По его словам, на подготовку ЕС к войне с РФ на территории Молдавии указывают события последних лет. В частности, он упомянул увеличение военного бюджета минобороны республики, покупку радаров за десятки миллионов евро, проект строительства военной базы под Кишиневом и пр.

Додон считает, что власти Молдавии могут поддержать военные настроения Евросоюза и устроить провокацию в Приднестровье в последнюю неделю перед парламентскими выборами, которые запланированы на 28 сентября. Он добавил, что с 1 октября риски снизятся, поскольку к власти придет новое парламентское большинство, и президент Майя Санду лишится весомой поддержки.

До этого о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. По его мнению, об этом говорит прибытие немецких военных консультантов в Кишинев.

Сафонов считает, что военные действия против РФ могут развернуться в конце 2020-х — начале 2030-х годов. По его словам, немецкий консультативный пункт бундесвера в Кишиневе — это первый этап переформирования армии Молдавии в войска образца НАТО.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами