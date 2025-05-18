Депутат Сафонов: отправка военных ФРГ в Молдавию — часть плана ЕС по войне с РФ

Размещение немецких военных консультантов на территории Молдавии является частью подготовки ЕС к войне с РФ. Таким мнением поделился с РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Прибытие немецких военных консультантов в Кишинев является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России», — заявил депутат.

Сафонов считает, что военные действия против РФ могут развернуться в конце 2020-х — начале 2030-х годов. По его словам, немецкий консультативный пункт бундесвера в Кишиневе — это первый этап переформирования армии Молдавии в войска образца НАТО.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что Европа готовится к военному конфликту с Россией, и называл сроки начала столкновения «от трех до пяти лет».

Шойгу подчеркнул, что уже сегодня ряд стран Европы чуть ли не каждый день говорят об угрозе, исходящей якобы от России. Особенно активно подобные разговоры ведутся в Эстонии, Латвии и Литве, отметил он.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.