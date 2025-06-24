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В США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО

Bloomberg: военный конфликт РФ и НАТО может начаться с постановочного инцидента
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«Газета.Ru»

Военный конфликт между Россией и НАТО может начаться с постановочного инцидента, что заставит страны — члены альянса применить пятую статью договора о принципе коллективной обороны. Возможный сценарий опубликовало американское агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что одной из самых уязвимых точек является железнодорожный путь между Москвой и Калининградом, который проходит через Вильнюс. По мнению экс-министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, именно этот маршрут может быть использован для провокаций со стороны России. Политик предположил, что РФ может остановить поезда на территории Литвы под надуманным предлогом, например, для того, чтобы спасти застрявших российских граждан.

По мнению авторов статьи, в таком случае страны Балтии могли бы применить пятую статью договора НАТО о коллективной обороне и начать контратаку на Россию и Белоруссию. В ответ Россия, как полагают в агентстве, может нанести удары по европейским военным базам, а также критически важной инфраструктуре.

До этого в Bloomberg посчитали ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики. По данным журналистов, он составит примерно $1,5 трлн за первый год. Если же конфликт распространится за пределы стран Балтии, потери могут быть гораздо более значительными, отметили в агентстве. Там добавили, что подтвержденных данных о том, что РФ хочет начать войну на территории НАТО, нет.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО.

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