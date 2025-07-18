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На Западе сообщили, что РФ почти уничтожила украинский парк танков Abrams

NL: Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams
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Global Look Press

Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams в ходе боевых действий. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NL).

Согласно публикации, из 31 переданного танка в эксплуатации осталось четыре единицы. Издание отмечает сложности применения техники, включая ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки.

«Платформа столкнулась с трудностями на Украине. На эффективность повлияли проблемы координации, нехватка технических специалистов и личного состава», — констатирует издание.

Аналитики издания подчеркивают, что техника считается одной из наиболее современных в мировом парке бронемашин.

13 июля The National Interest писал, что танки Abrams M1, поставленные на Украину государствами Североатлантического альянса, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России.

Ранее на Украине заявили о смене тактики российских войск.

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