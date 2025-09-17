Бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий шведский танк Stridsvagn 103 на Сумском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Stridsvagn 103, также известный на Западе как «S-танк» — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка», — говорится в сообщении.

В июле американское издание The National Interest сообщило, что Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams в ходе боевых действий. Согласно публикации, из 31 переданного танка в эксплуатации осталось четыре единицы.

В августе Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard, а также Т-72 Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, техника была обнаружена разведывательными подразделениями в районе населенного пункта Подолы, где она находилась в лесных массивах.

Ранее танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.