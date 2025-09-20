МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана

В Министерстве иностранных дел России выразили резкое недовольство политикой европейских государств по отношению к Ирану. Официальная позиция была представлена в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что курс, взятый европейскими участниками совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), далек от дипломатических усилий и, напротив, способствует усилению напряженности в связи с иранской ядерной программой. Российское ведомство также акцентировало внимание на неправомерности и провокационном характере шагов, предпринимаемых странами-участницами СВПД.

В МИД РФ напомнили о голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, инициированному Южной Кореей, которая, как отмечается, находится под влиянием европейских государств. Резолюция затрагивала якобы существенное несоблюдение Ираном своих обязательств.

19 сентября проект резолюции о продлении режима отмены санкций против Ирана был отклонен большинством членов Совбеза ООН.

Ранее Иран назвал незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям.