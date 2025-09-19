Названа возможная дата вступления в силу санкций ООН против Ирана

Санкции ООН против Ирана могут быть введены 28 сентября после того, как Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

«Поскольку резолюция не была принята, санкции ООН в отношении Ирана могут быть введены по истечении 30-дневного срока, то есть 28 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Дипломатический источник добавил, что переговоры о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Собеседник агентства напомнил, что заседание состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее в ОАЭ назвали ядерную программу Ирана угрозой для региона.