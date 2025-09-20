На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обратился к участникам «Интервидения»

Путин выступил с видеообращение к участникам «Интервидения»
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщило РИА Новости.

«Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства», — заявил он.

Путин назвал финал этого конкурса «одним из самых ожидаемых культурных событий года».

«Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче», — заявил российский лидер.

Мероприятие проходит на Live Арене в Москве. В составе жюри конкурса находится российский композитор Игорь Матвиенко.

На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Россию на конкурсе представляет певец SHAMAN. Выходя на сцену перед камерами артист прокричал фразу «Я — русский» — цитату из своей знаковой песни.

Ранее Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир.

