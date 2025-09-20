На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир

Певица Бузова готова написать песню для конкурса «Интервидение»
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила о желании участвовать в международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Ее цитирует ТАСС.

«Как бы я выглядела, в чем была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — задумалась она.

По словам Бузовой, специально для «Интервидения» она готова написать песню, которая бы «покорила весь мир».

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее композитор Игорь Матвиенко поделился своим прогнозом относительно выступления Shaman на «Интервидении»

