Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила о желании участвовать в международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Ее цитирует ТАСС.

«Как бы я выглядела, в чем была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — задумалась она.

По словам Бузовой, специально для «Интервидения» она готова написать песню, которая бы «покорила весь мир».

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

