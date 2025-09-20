На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом планирует ряд двусторонних переговоров Трампа

WSJ: Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с аш-Шараа и Зеленским
Evelyn Hockstein/Reuters

Вашингтон планирует двусторонние переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский», — сказано в сообщении.

Кроме того, американский президент может впервые за свой второй срок в качестве главы Белого дома встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что даты возможных встреч в настоящее время не озвучиваются.

До этого Дональд Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что примет в Вашингтоне турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября. По его словам, стороны работают над множеством торговых и военных сделок, в том числе над масштабной закупкой самолетов Boeing, крупной сделкой по истребителям F-16, а также о продолжении переговоров по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

