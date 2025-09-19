Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Трамп заявил, что договорился о встрече с председателем КНР на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он провел 19 сентября «очень продуктивный» разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого политики достигли прогресса по ряду ключевых вопросов.

Американский лидер заявил, что планирует посетить Китай в начале следующего года, а визит Си Цзиньпина в США состоится «в подходящее время».

Саммит АТЭС в Южной Корее пройдет с 31 октября по 1 ноября.

В свою очередь, Си Цзиньпин в разговоре с Трампом отметил, что отношения Китая и США крайне важны, и две страны могут добиться общего процветания.

«Китай и США вполне могут способствовать успехам друг друга, стремиться к совместному процветанию и взаимной пользе, приносить пользу всему миру», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее в Китае напомнили США об ответственности за развязывание конфликта на Украине.