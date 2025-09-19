На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп объявил, что скоро примет Эрдогана в Белом доме

Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября
close
Joshua Roberts/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что примет турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок», — уточнил Трамп.

По словам американского лидера, речь идет о масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по истребителям F-16, а также о продолжении переговоров по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

При этом глава Трамп отметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом.

До этого Белый дом попросил конгресс одобрить сделку по продаже Израилю оружия на сумму почти в $6 млрд. Предполагается, что $3,9 млрд уйдут на поставку вертолетов AH-64 Apache, а еще $1,9 млрд — на приобретение 3250 бронемашин для перевозки пехоты. Реализация контрактов займет два-три года.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами