Трамп объявил, что скоро примет Эрдогана в Белом доме

Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что примет турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок», — уточнил Трамп.

По словам американского лидера, речь идет о масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по истребителям F-16, а также о продолжении переговоров по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.

При этом глава Трамп отметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом.

До этого Белый дом попросил конгресс одобрить сделку по продаже Израилю оружия на сумму почти в $6 млрд. Предполагается, что $3,9 млрд уйдут на поставку вертолетов AH-64 Apache, а еще $1,9 млрд — на приобретение 3250 бронемашин для перевозки пехоты. Реализация контрактов займет два-три года.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.