Зеленский ответил Трампу на его ультиматум Европе о санкциях против России

Зеленский: Трамп ждет сильных шагов от ЕС, но мы теряем время без новых санкций

Украина ожидает новых санкций против России со стороны США, затягивание рестрикций не приносит давления на Москву. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, комментируя слова президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон введет новые санкции, как только Европа перестанет покупать российские энергоресурсы, сообщает «Европейская правда».

Зеленский уточнил, что это будет одной из тем, которую он затронет во время встречи с американским лидером на Генассамблее ООН. Конфликт продолжается, поэтому Киев ожидает санкций, сказал он.

«Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем», — заявил Зеленский.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

