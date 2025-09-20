На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор рассказал о сигнале Трампа Евросоюзу относительно Украины

Профессор Дизен: Трамп дал понять ЕС, что Брюсселю придется содержать Украину
Ken Cedeno/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп показал Европе, что зарабатывает на украинском конфликте, и теперь Брюсселю придется содержать Киев. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его оценке, для президента США все складывается хорошо. Он получил деньги, а когда «Украина развалится», он сможет оправдаться тем, что якобы поддерживал ее, но Евросоюз «все запорол», порассуждал профессор.

Трамп не скрывает, что Вашингтон просто продает оружие Европе, которая поставляет его ВСУ. Такое развитие событий, по мнению президента, не делает США стороной конфликта, подчеркнул Дизен.

«Он [Трамп] продает оружие европейцам, которые отправляют его на Украину. <…> Итак, в конце концов, единственная разница теперь в том, что европейцам придется платить США, а деньги-то заканчиваются», — сказал он.

Накануне Трамп сообщил, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — сказал Трамп.

Ранее Мерц обвинил Россию в стремлении «коварно дестабилизировать свободные общества».

