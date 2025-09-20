Моди назвал главного врага Индии

Главным врагом Индии является зависимость от других государств. Об этом во время выступления в штате Гуджарат заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС.

«У Индии нет серьезных врагов в мире. Единственный враг Индии — это зависимость от других стран. Нам нужно победить эту зависимость», — заявил он.

По словам Моди, важно, чтобы индийские власти понимали, что при зависимости от других государств возрастает вероятность неудач. Он добавил, что Индия должна самостоятельно производить все — от чипов до кораблей. Премьер объяснил, что это необходимо для реализации стабильности и процветания страны.

Моди подчеркнул, что индийская сторона ежегодно платит огромные суммы иностранным компаниям за доставку своих товаров по всему миру. При этом порядка 50 лет назад 40% торговли страны осуществлялась с помощью судов отечественного производства, но сейчас этот показатель сократился до 5%.

До этого сообщалось, что глава минпромторга Индии Пиюш Гоял посетит США для переговоров по индийско-американскому торговому соглашению.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины США на товары из Индии из-за ее отказа от закупок российской нефти. По данным The Guardian, пошлины затронули одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель.

Ранее администрацию Трампа озадачило решение Индии по российской нефти.